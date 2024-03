Winston Gerschtanowitz staat tijdens miljoenenjacht voor dichte deur

Winston Gerschtanowitz is zondagavond aan het einde van de eerste aflevering van een nieuw seizoen Miljoenenjacht op SBS6 onverrichter zaken naar huis gegaan. De thuiswinnaar van een half miljoen euro was niet thuis, waardoor de presentator voor een dichte deur bleef staan met de gewonnen geldprijs.

“Dat zou toch wat zijn, dat ik in de eerste aflevering hier met een half miljoen euro in mijn auto weer terug naar huis rij?”, vraagt Gerschtanowitz zich af als er na enige tijd kloppen en bellen bij de woning in het Noord-Hollandse Laren nog steeds niet wordt opgedaan.

Het is volgens de presentator voor het eerst dat er niet wordt opengedaan. “Zou het na ruim 20 jaar toch nog een legendarische avond worden, omdat ik voor een dichte deur blijf staan”, zei hij. Gelukkig voor de presentator hoefde hij niet heel ver terug te rijden; hij woont zelf in het aan Laren grenzende dorp Blaricum.