Winkans Joost Klein door bookmakers ESF hoger ingeschat

De bookmakers van de Europese wedkantoren schatten de kans dat Joost Klein het Eurovisie Songfestival wint, zaterdag wat hoger in. De Nederlandse inzending stijgt van plek achttien naar plaats veertien.

De winkans van Klein is echter met 2 procent nog niet heel groot. Bovenaan staan Kroatië en Oekraïne op een gedeelde eerste plaats met een winkans van 14 procent. IJsland volgt daarna met 9 procent kans om te winnen. Opvallend is dat IJsland überhaupt nog geen inzending heeft gekozen, dat gebeurt zaterdagavond pas.

Klein komt op donderdag 9 mei tijdens de tweede halve finale met zijn nummer Europapa voor het eerst in actie op het songfestival. Het nummer zorgde mogelijk voor een record door vrijdag in Nederland meer dan 1,2 miljoen keer te zijn gestreamd. Inmiddels heeft de track op het platform al meer dan 2,4 miljoen streams en op YouTube is de clip van het nummer twee dagen na de lancering nu ruim 4 miljoen keer bekeken.