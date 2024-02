William Rutten vindt deze BN’er een ‘fantastische fotograaf’

Volgens topfotograaf Wiliam Rutten heeft slechts één kandidaat van het programma Het Perfecte Plaatje écht doorgezet en dat is Humberto Tan. Rutten noemt de presentator “een fantastische fotograaf”.

“Toen we begonnen met Het Perfecte Plaatje kreeg ik veel commentaar van collega’s: gaan jullie er nog meer concurrentie bij maken in ons al overvolle beroep?” schrijft Rutten, die in de jury van het fotografieprogramma zit, bij een foto van Tan op Instagram.

Volgens Rutten betekent meedoen aan het programma echter niet bij voorbaat dat diegene een succesvol fotograaf wordt. “Inmiddels zijn we toch wel honderd kandidaten (fotografen) verder en kunnen we stellen dat er maar één echt heeft doorgezet, en met succes!” vervolgt de fotograaf. “En zijn liefde voor ons mooie vak voegt alleen maar schoonheid toe.”

Tan won Het Perfecte Plaatje in 2016, model Kim Feenstra werd dat jaar tweede. Estelle Cruijff, Patty Brard en Patrick Martens behoren tot de winnaars van de afgelopen jaren.