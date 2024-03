Willeke van Ammelrooy blij dat ze tachtig jaar mag worden

Willeke van Ammelrooy viert volgende week haar tachtigste verjaardag. De actrice is blij dat ze die leeftijd gaat halen, zegt ze zaterdag in De Telegraaf.

“Mijn bovenkamer doet het nog goed, hoor. Wel vergeet ik soms namen. Maar wat kan mij het schelen”, stelt Van Ammelrooy. “Dat is toch normaal op deze leeftijd? Mijn vader en opa hadden beiden alzheimer en waren op een gegeven moment erg dement. Natuurlijk heb ik gevreesd voor zo’n aftakeling, ik moet er niet aan denken. Maar tot dusver is het me bespaard gebleven.”

Van Ammelrooy kreeg de afgelopen vijftien jaar wel te maken met eierstokkanker en hartproblemen, waarvan ze beide is hersteld. “Ik sta nu onder controle bij het Maastricht UMC, waar de zorg uitstekend is. Ieder jaar ga ik door de medische molen.”