Willeke Alberti maakt voor één keer comeback op groot (roze) podium

Willeke Alberti keert op 22 juni eenmalig terug op een groot podium. De 79-jarige zangeres is een van de hoofdacts van de Roze Zaterdag Groningen, maakte de organisatie dinsdag bekend. Alberti is al decennialang een ambassadeur van de lhbti+-gemeenschap.

Alberti trad in de zomer van 2022 voor de laatste keer op voor een groot publiek, op de Uitmarkt in Amsterdam. Daarna sloot ze in het Concertgebouw in Amsterdam haar laatste grote solotheatertournee af. Sindsdien treedt ze vooral nog op in verzorgings- en verpleeghuizen.

Lees ook: Willeke Alberti open over ‘gigagroot verlies’

Behalve Alberti is ook Sophie Straat bevestigd voor het queerevenement. Groningen hostte de Roze Zaterdag al eerder in 2011 en 1985. De Grote Markt zal het centrale punt zijn met een groot podium voor het Stadhuis. Daarnaast is er een Pride walk, informatiemarkt, roze kerkdienst en diverse optredens. Er worden meer dan 40.000 bezoekers verwacht.

Spiegelbeeld

De 79-jarige Alberti is al meer dan zestig jaar actief als zangeres. Ze brak in de jaren vijftig door onder de vleugels van haar vader Willy en scoorde haar eerste solohit begin jaren zestig met Spiegelbeeld. Daarna volgden onder meer hits als Telkens Weer, Carolientje, Ome Jan en Samen Zijn.