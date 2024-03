WIDM?-deelnemer Tooske Ragas had De Mol nooit ontmaskerd: ‘Lesje nederigheid, mooi’

Tooske Ragas noemt het een “lesje nederigheid” dat ze dit seizoen niet heeft kunnen ontdekken wie de saboteur was in Wie is de Mol?. Dat schrijft de presentatrice, die meedeed en in de zesde aflevering van het tv-programma afviel, zondag in een bericht op Instagram.

“Ken je die grap van die vrouw die negen maanden lang dacht dat ze wist wie de mol was?! Nou, die had het dus helemaal mis!!”, schrijft Ragas. Ze prijst Anna Gimbrère, die zaterdagavond als Mol naar voren stapte tijdens de finale-uitzending van het programma. “Goed gedaan Anna Gimbrère, je was briljant!! En ik niet. Lesje nederigheid, mooi.”

De Shownieuws-presentatrice, van wie niet bekend is wie ze dan wel verdacht als Mol, heeft genoten van haar deelname. “Heb van elke minuut genoten (tot het afvallen dan). Wat een feest was dit.”