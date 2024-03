Waldemar Torenstra had ‘onvoorspelbare jeugd’ en zat in buurtbende

Waldemar Torenstra zat vroeger in een buurtbende. Dat vertelde de 49-jarige acteur in het programma De Geknipte Gast, waarin Özcan Akyol hem interviewde.

Torenstra verhuisde als kind erg vaak, waardoor hij elke keer weer opnieuw iets moest opbouwen. “Eerst probeer je dat heel erg, om je steeds opnieuw snel te hechten, maar we verhuisden best naar heftige tegengestelde plekken.” Zo verhuisde de acteur als kind met zijn familie van Amsterdam naar Engeland, maar te kort voor Torenstra om zich de taal eigen te maken.

In elkaar geslagen

Ook daarna trok het gezin naar verschillende plekken. “Toen kwam ik in een achterbuurt waar ik elke dag moest vechten, ik had nog nooit gevochten”, vertelde Torenstra. “Zat ik in een buurtbende.” Hij werd “vaak in elkaar geslagen”, vervolgde de Divorce-acteur, “totdat ik zelf iemand in elkaar sloeg.”

Onveilige jeugd

Het waren “grote veranderingen”, blikte hij terug in de uitzending. “Met een vader die heel veel zijn eigen dingen zocht, met een moeder voor wie het eigenlijk net een beetje te zwaar was. Dat maakt het een complex geheel.” Torenstra vatte het samen als “onvoorspelbaar” en “op een bepaalde manier een onveilige jeugd.”