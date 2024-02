Vrouwen waren ‘loslopend wild’ en ‘prooi’ op redactie NOS Sport: ‘Als ze niet ingingen op avances werden ze weggepest’

Op de redactie van NOS Sport hebben veel medewerkers vormen van seksuele intimidatie meegemaakt of gezien. Vrouwen werden gezien als “loslopend wild” en voelden zich een “prooi”, zo staat in het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Een vragenlijst van de commissie is ingevuld door 96 medewerkers van NOS Sport, 185 van NOS Nieuws en 156 van overige onderdelen van de NOS, zoals ICT en evenementen van de omroep. Ook meldden 33 mensen zich die wilden vertellen over hun ervaringen, waarvan 17 over NOS Sport.

Het merendeel van de ondervraagden bij NOS Sport, 85 procent, zag of maakte vormen van pesten, intimidatie, seksisme en discriminatie mee. Bij NOS Nieuws is dat aandeel 84 procent. Bij NOS Sport zijn echter vaker voorbeelden gegeven van “aanhoudende verzoeken van collega’s voor intiem of seksueel contact, die in de ogen van gesprekspartners ongepast waren”. Bij beide afdelingen zou er ook sprake zijn geweest van ongewenst fysiek contact en “(geheime) intieme relaties op de werkvloer tussen (in)formeel leidinggevenden en ondergeschikten”. De vermeende relaties hadden volgens de respondenten ook gevolgen voor anderen, zoals onder meer “ongelijkheid op de werkvloer “.

Weggepest

Vrouwen die op beide afdelingen niet ingingen op seksuele avances of seksueel contact hebben afgebroken, zouden daarnaast zijn weggepest. Ook pestgedrag zou vaak zijn gezien of ervaren op de redacties. Zo geeft 23 procent van NOS Sport en 23 procent van NOS Nieuws aan discriminatie te hebben ervaren. Het zou vooral gaan om racisme, maar ook onder meer homofobie werd genoemd.

Tom Egbers

Volgens de ondervraagde medewerkers zijn er diverse meldingen gedaan, maar zijn ze ontevreden over de opvolging daarvan. De directie heeft in gesprekken met de commissie aangegeven dat er voor 2022 geen klachten of meldingen zijn binnengekomen “waarvan zij vonden: ‘er is echt iets aan de hand'”. Wel is er naar aanleiding van opmerkingen over de bestuursstijl bij NOS Sport gesproken met de hoofdredactie.

In het rapport worden geen specifieke namen genoemd, maar wel publiceerde de Volkskrant vorig jaar een artikel over wangedrag bij NOS Sport. Presentator Tom Egbers werd daarin genoemd en zou een vrouw met wie hij een affaire had gehad, hebben geïntimideerd en gepest. Egbers heeft hiervoor spijt betuigd en stopte “in goed overleg” met zijn werk.