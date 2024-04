‘Vrijgezellige’ Goedele Liekens niet eenzaam zonder man: ‘Als er ooit een partner komt kies ik wellicht voor latrelatie’

Seksuoloog en politica Goedele Liekens voelt zich niet eenzaam zonder man. Dat zei de 61-jarige BV’er in een gesprek met Het Laatste Nieuws. Liekens meldde dit najaar dat haar relatie met de Nederlandse advocaat Edwin op de klippen was gelopen.

De politica heeft het naar eigen zeggen niet zwaar met het leven als vrijgezel. “Ik heb een uitgebreide vriendenkring met leuke singles die veel tijd in vriendschappen steken. Ik voel me daar goed bij”, stelt ze. “Als er ooit nog een partner komt, kies ik wellicht voor een latrelatie. Mijn hart leidt natuurlijk een eigen leven, maar ik besef dat ik ook gelukkig kan zijn zonder man. Ik voel me niet eenzaam.”

Liekens is ook niet bang om alleen oud te worden. “Misschien ben ik als 61-jarige ook al oud”, constateert zij. “Ik ben niet op zoek naar een relatie, het hóeft niet. Maar als er een leuke man in mijn leven passeert, zou ik gek moeten zijn om neen te zeggen. Alleen voel ik er ook wel reserve tegenover. Ik leid nu een leven volgens mijn eigen gewoontes en routines. Hoeveel zou ik willen opgeven?”

Klaar voor het omaschap

Ondertussen fantaseert de seksuologe wel over kleinkinderen, alleen zijn haar dochters van 24 en 25 daar nog niet aan toe. “Tja, ik kan daar moeilijk zelf voor zorgen, hé”, grapt zij. “Oma worden is iets heel moois, denk ik. Ik heb vriendinnen die reeds een kleinkind hebben en de verhalen die ze delen zijn allemaal aanstekelijk. Ik ben op een leeftijd gekomen dat ik me klaar voel voor die kleintjes, da’s zeker.”