VPRO onderzocht vermeend grensoverschrijdend gedrag Theo Maassen

Omroep VPRO heeft onderzoek gedaan naar vermeend ongepast en grensoverschrijdend gedrag door Theo Maassen. Dat laat een woordvoerster van de omroep weten aan het ANP na berichtgeving over huiselijk geweld in Privé en De Telegraaf. De 57-jarige cabaretier presenteert het programma Zomergasten voor de VPRO. De omroep heeft echter geen “ongepaste of grensoverschrijdende gedragingen” geconstateerd.

“In het voorjaar van 2023 is de VPRO geattendeerd op een mogelijke kwestie die zich zou hebben afgespeeld in de privésfeer van Theo Maassen”, zegt de woordvoerster. “Dat was aanleiding om als werkgever na te gaan of er ongepaste of grensoverschrijdende gedragingen hebben plaatsgevonden in onze werkrelatie met Theo Maassen, recent maar ook in het verleden. Dit is niet geconstateerd, er zijn ook geen klachten of meldingen bekend.”

‘Geen mededelingen over privésfeer’

De woordvoerster geeft ook aan dat de VPRO geen onderzoek heeft gedaan naar het privéleven van Theo Maassen. “Er is wel gesproken met direct betrokkenen, maar de VPRO doet hier gezien de privésfeer geen mededelingen over. Alles overwegend heeft de hoofdredactie geen reden gezien om Theo Maassen niet in te schakelen als presentator van Zomergasten.”

Gebroken neus

In het artikel in De Telegraaf over Maassen wordt gesproken van verschillende vermeende incidenten in de privésfeer. Onder anderen zijn partner en een ex-partner “zouden daarbij verwondingen hebben opgelopen, tot een gebroken neus aan toe”. Tijdschrift Privé zou in het bezit zijn van uitgebreid appcontact tussen de vrouw en minnares van Maassen, waarin ook over de incidenten zou worden gesproken. Het management van de cabaretier heeft vooralsnog niet gereageerd op de aantijgingen.