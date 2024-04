Voorstelling Youp van ’t Hek goed gegaan na black-outs

De voorstelling van Youp van ’t Hek in Koninklijk Theater Carré is woensdagavond “helemaal goed gegaan”. Dat laat een woordvoerder van het Amsterdamse theater desgevraagd weten. Een dag eerder moest de cabaretier zijn voorstelling voortijdig afbreken omdat hij last had van black-outs.

Volgens De Telegraaf bedankte Van ’t Hek zijn publiek na afloop van de voorstelling. “Jullie hebben me er enorm doorheen getrokken. Met dank aan het geweldige applaus aan het begin”, zei de 70-jarige cabaretier, die woensdag ook grappen maakte over het incident. “Daar komt nog iemand aan met een lantaarn, u dacht zeker: het gaat niet door”, zei hij volgens de krant over late binnenkomers.

Van ’t Hek is bezig met zijn afscheidstournee en staat de komende weken ook nog in Carré. Zijn laatste voorstelling staat gepland op 25 mei. De show van dinsdagavond wordt op een later moment ingehaald.