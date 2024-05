Voormalig tv-regisseur en programmamaker Hank Onrust overleden

Hank Onrust, voormalig regisseur en programma- en documentairemaker, is op 82-jarige leeftijd na een kort ziekbed overleden. Dat maakte zijn familie bekend via een advertentie in NRC. Hij maakte tussen begin jaren zeventig en begin deze eeuw tientallen televisieprogramma’s voor de AVRO, TROS en de VPRO.

Zo regisseerde hij de televisieseries Erik of het klein insectenboek en Het dagboek van Anne Frank en werkte hij enkele jaren bij Zomergasten van de VPRO. In 1984 regisseerde hij de speelfilm Op dood spoor. Vanaf de jaren negentig ging Onrust zich meer toeleggen op documentaires.

Weduwnaar

Onrust was weduwnaar van publicist, coach, trendwatcher en psycholoog Suzanne Piët, die in 2020 overleed. Ze werkte enige tijd als communicatiestrateeg van premier Mark Rutte.

Beeld: ANP