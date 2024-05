Voormalig kunstrijdster Sjoukje Dijkstra op 82-jarige leeftijd overleden

Voormalig kunstrijdster Sjoukje Dijkstra is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar dochter Katja Kossmayer in een post op Facebook bevestigd. Dijkstra, geboren in het Friese Akkrum, werd in 1964 in Innsbruck olympisch kampioene. Ook veroverde ze drie wereldtitels en werd ze zesmaal gekozen tot sportvrouw van het jaar in Nederland.

In februari overleed Joan Haanappel, een ander icoon uit het Nederlandse kunstrijden. Dijkstra reageerde destijds diep geroerd. De twee waren goede vriendinnen.

Vredig ingeslapen

“Lieve allemaal, met heel veel pijn en verdriet heb ik afscheid moeten nemen van mijn lieve moeder Sjoukje Kossmayer Dijkstra. Mijn moeder en ik waren mooi samen tot het eind”, schrijft haar dochter op Facebook. Dijkstra overleed donderdagmiddag in de Brabantse plaats Someren, waar zij woonde. Volgens haar dochter “heeft haar hart het begeven”. Ze is vredig ingeslapen.

Erica: ik ga haar missen

Sjoukje was “een geweldige sporter en een heerlijk mens”. Dat laat voormalig NOC*NSF-voorzitter en programmamaker Erica Terpstra weten aan het ANP. Terpstra overhandigde Dijkstra in 2005 de Fanny Blankers-Koen Trofee voor haar verdiensten.

“Ik ken niemand die zoveel had gepresteerd en daar haar hele leven zo bescheiden over bleef”, aldus Terpstra. “Ze was zo trots, maar ze dweepte er nooit mee. Dat is een bijzondere combinatie die je niet veel ziet.” Terpstra “gaat Sjoukje missen”, stelt ze. De voormalige sportvrouwen hielden altijd contact. “Het was altijd een groot plezier om haar te ontmoeten en met haar te praten”, aldus de oud-NOC*NSF-voorzitter.

‘Lieverd’

Presentator Martijn Krabbé vond Sjoukje “een betrokken en aardige lieverd”. Dijkstra was in 2006 en 2007 jurylid voor de RTL-show Dancing On Ice, die Krabbé presenteerde. Het was een van haar laatste grote publieke activiteiten.

“Ik heb haar in dat jaar leren kennen als een buitengewoon warm persoon met een enorme betrokkenheid op alle fronten”, aldus Krabbé. “Ze was altijd aardig naar iedereen die aan het programma meewerkte. Dat heb ik altijd zo bijzonder gevonden, gezien haar prestaties. Ze heeft in die korte tijd een diepe indruk op mij en ons team achtergelaten.”

Beeld: Reni van Maren