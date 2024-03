Vier jaar cel geëist tegen man Rens Kroes in verkrachtingszaak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een onvoorwaardelijke celstraf van vier jaar geëist tegen Sid S., de man van foodblogger Rens Kroes. Hij werd in 2019 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar omdat hij in 2016 een vrouw zou hebben verkracht, maar ging daartegen in hoger beroep.

Het gerechtshof in Amsterdam heeft S. in voorlopige hechtenis genomen, in afwachting van de uitspraak, die op 11 april dient. Het OM vroeg om onmiddellijke gevangenneming van S. omdat hij vluchtgevaarlijk zou zijn, aangezien hij heeft aangegeven in Ivoorkust te willen wonen. Met dat land heeft Nederland geen rechtshulpverdrag.

Donderdag werd S. niet bijgestaan door een advocaat. Gerald Roethof stond hem eerder bij, maar legde zijn werk vorig jaar neer.

Hoger beroep uitgesteld

Het hoger beroep zou eigenlijk in maart vorig jaar dienen, maar werd uitgesteld omdat de verdediging had gevraagd om getuigen te horen. Daarna zou het hoger beroep in december vorig jaar dienen, maar toen was het overlijden van de vader van S. kort voor de zitting de reden voor uitstel.

Beeld: Reni van Maren