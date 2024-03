Victor Löw speelt Pilatus in The Passion: hoop het publiek te raken

Ook Victor Löw heeft een rol in de aankomende editie van The Passion. De acteur is te zien als Pilatus, maakt KRO-NCRV donderdag bekend.

“Ik ben enorm enthousiast om dit jaar Pilatus te vertolken in The Passion”, zegt Löw in het persbericht. “Pilatus is een complex personage en ik wil zijn innerlijke strijd en dilemma’s laten zien: hij komt er op een gegeven moment achter: de situatie overstijgt mij. Pilatus moet kiezen tussen zijn geweten en de macht van het volk. Ik kijk ernaar uit om dit tot leven te brengen op het podium, in de hoop het publiek te raken.”

William Spaaij is Jezus

Eerder werd al bekendgemaakt dat de hoofdrollen worden gespeeld door William Spaaij (Jezus), Angela Schijf (Maria), Matteo van der Grijn (Petrus), Keizer (Judas) en Gaia Aikman (Maria Magdalena).

Het paasspektakel is op 28 maart, op Witte Donderdag, in Zeist. The Passion wordt live uitgezonden op NPO 1.

Beeld: Reni van Maren