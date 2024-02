Verloofde Douwe Bob helpt hem van alcohol af te blijven

Douwe Bob wordt door zijn verloofde Anouk geholpen om van de drank af te blijven. “Zij heeft aan mij gezien wat alcohol kapotmaakt”, zegt de 31-jarige zanger in gesprek met het AD. Douwe Bob liet zich recent opnemen in een kliniek in Thailand om van zijn alcoholprobleem af te komen.

“Ik heb mijn vader verloren aan de drank, je zou denken dat ik er daarom een afkeer van zou hebben gekregen. Dat is niet het geval”, zegt Douwe Bob over de alcoholverslaving waar hij mee worstelde. Die “ketting” wil hij nu breken en Anouk helpt hem daarbij. “Zij heeft niet eens zin meer om zelf iets te drinken. Van mij mag ze hoor, ik heb er een hekel aan als mensen het alleen voor mij laten staan.”

Inmiddels is Douwe Bob twee maanden clean. Dat hij niet meer gaat drinken, durft hij wel te zeggen. Dat doet hij niet alleen voor zijn verloofde, maar ook voor zijn drie kinderen. Zijn oudste kind kreeg hij met Anouk, de jongste twee met twee andere vrouwen. “Ik vind mezelf alleen een leuke gast als ik een goede vader of een goede man ben. En dat ben ik niet als ik drink, dan maak ik te veel stuk. That’s it.”

Een trouwdatum hebben de zanger en zijn partner nog niet, maar te lang wachten wil hij niet. “Ik hoop dat het nog deze zomer wordt. Als het aan mij ligt, wordt het een groot feest. Als het aan haar ligt, houden we het juist klein.”