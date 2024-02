Van Rijn weet niet of vermeend wangedrag Van Nieuwkerk klopt

Martin van Rijn kan niet bevestigen of er sprake is geweest van fysiek of seksueel grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk. “Wij zijn geen forensische commissie of politie. Ik weet niet of dat wel of niet gebeurd is”, zei de voorzitter van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) donderdag in de NPO 1-talkshow Op1.

“We hebben geconstateerd dat er een patroon is. Dat het heel ernstig is, dat mensen daar ontzettend veel last van hebben en dat we daar wat aan moeten doen”, ging Van Rijn verder. “En natuurlijk kun je praten over de vraag: kun je dat precies bewijzen? Daarvan hebben we gezegd: dat klinkt heel leuk, maar daar hebben de mensen helemaal niets aan.”

Eerder donderdag klonk er aan verschillende talkshowtafels op televisie enige kritiek op het feit dat er geen waarheidsvinding is gedaan naar uitspraken van melders. Volgens Van Rijn is het minder belangrijk wie wat wel of niet heeft gedaan. “Dat verhindert een beetje het zicht op de structurele problemen”, vindt hij.

Bij keel gegrepen

Uit het donderdag gepubliceerde rapport kwam naar voren dat grensoverschrijdend gedrag breed speelt bij de landelijke publieke omroepen. Zo zouden medewerkers bij hun keel zijn gegrepen, fysiek tegen de grond zijn geduwd of uitgescholden. In het rapport worden geen namen genoemd.

‘Verbijsterend’

BNNVARA-baas Suzanne Kunzeler zegt tegen de Volkskrant dat er meldingen binnen zijn gekomen dat Matthijs van Nieuwkerk zich niet alleen verbaal liet gelden, maar dat de presentator zich ook schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel of fysiek grensoverschrijdend gedrag. Van Nieuwkerk herkent zich niet in de beschuldigingen. Hij noemde de uitspraken van Kunzeler “verbijsterend”.