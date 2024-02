Tjitske Reidinga doet noodoproepje: ‘Ze zijn mijn kostuum vergeten’

Tjitske Reidinga moest woensdagavond optreden in de Schouwburg in Assen, maar haar team was haar kostuum vergeten. De actrice deelde daarom op Instagram een video waarin ze haar volgers vroeg om een zwart jurkje. Een van haar volgers schoot al snel te hulp.

“Ik moet eigenlijk een soort stretch zwart jurkje hebben. Het liefst met zakken in maat 40, 42”, zei Reidinga in de video. “Want anders dan moet ik in mijn thermo-legging op. En dat is echt geen aanbieding. Of alleen met onderbroek en panty. Ook geen aanbieding.”

De actrice hoopte dat een bezoeker van de voorstelling een jurkje kon meenemen en dat lukte al snel. “Hoi Tjitske, ik heb een zwart jurkje voor je, ik kan over 5 minuten bij de artiesteningang staan!”, reageerde een van haar volgers. Het probleem van Reidinga was daarmee opgelost. “Gelukt! Dank voor het meedenken.”