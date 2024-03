Tineke Schouten half jaar na overlijden man: ‘Het is goed zo’

Tineke Schouten moest een half jaar geleden afscheid nemen van haar man Hans Brunyanszki, maar ze heeft het plezier inmiddels weer gevonden. De 69-jarige cabaretière staat positief in het leven, vertelt ze op de persdag van de film Rokjesdag. “Het is goed zo”, aldus Schouten.

Brunyanszki overleed begin september op 79-jarige leeftijd. Hij was al enige tijd ziek en verbleef vlak voor zijn overlijden in een hospice. Hij overleed uiteindelijk thuis. “Hij heeft eigenlijk een hele leuke tijd gehad. Die zomermaanden waren speciaal. We hadden altijd mensen over de vloer en waren veel met onze kinderen en kleinkinderen, dus daar heeft hij van genoten”, blikt Schouten terug. “En heel snel, op een ochtend, bam, toen was hij er niet meer. En dat was goed.”

Haar man kreeg een hartaanval, maar voor het eerst bleef Schouten rustig. Vele malen had ze in paniek 112 gebeld. “Maar nu was het goed”, besluit ze. Deze periode heeft de cabaretière het wat moeilijker, want hij zou bijna 80 geworden zijn. “Maar kijk om je heen: veel kindjes op de wereld vinden in oorlogen de dood. En dan gaan we moeilijk doen als je bijna tachtig bent. Ik hoop het te worden. En misschien word ik het niet, dan is het ook goed.”

Schouten kijkt met veel liefde terug op de 45 jaar die ze met haar man samen was. “Hij maakte altijd grappen en toen zat hij opeens in een rolstoel, benauwd en met hart- en nierproblemen. Het was hem niet meer”, besluit ze. “Het is goed zo. Hij heeft genoten en een hartstikke mooi leven gehad.”