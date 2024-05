Tim Hofman ontvangt veel negatieve reacties na bericht Dilan Yeşilgöz

Tim Hofman heeft veel negatieve berichten gekregen na de X-post van demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. “De reacties zijn niet mals. Mijn inbox stroomt vol”, zei de presentator dinsdagavond in het tv-programma Renze. Hofman had maandag op X zijn volgers gevraagd of zij zich bij hem wilden melden als ze mishandeld zijn door de politie tijdens een demonstratie of beelden daarvan hebben. Yeşilgöz reageerde daarop en vroeg Hofman of hij ook beelden wilde hebben van relschoppers die journalisten beletten in hun werk of zelf agenten en de “Joodse gemeenschap” belagen.

Na die reactie van de minister kreeg de presentator naar eigen zeggen duizenden reacties. Dat zij zich uitliet over zijn oproep, vindt hij heel vervelend. Volgens Hofman trekt ze zijn integriteit als journalist “in twijfel” en bemoeit ze zich “inhoudelijk” met zijn werk.

Hofman wil met zijn onlineserie BOOS al langer een aflevering maken over hoe demonstraties worden bemoeilijkt, bijvoorbeeld door politiegeweld, en vroeg al vaker mensen om hun ervaringen. De presentator had het in zijn oproep van maandag niet specifiek over de demonstraties van vorige week. “Het steekt mij dat de minister mijn kop op het hakblok legt in een heel gepolariseerd debat.”