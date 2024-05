Tim Hofman had faalangst voor interview met John de Mol

Tim Hofman had faalangst voor zijn interview met John de Mol voor het onlineprogramma BOOS. Dat vertelt de presentator in de talkshow Sophie & Jeroen.

Hofman was “een beetje” bang, laat hij weten. Hij voerde het gesprek met de Talpa-baas naar aanleiding van vermeend grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice of Holland. Vlak voor het interview ging Hofman even naar het toilet, vertelt hij in de talkshow. “Toen ben ik voor die spiegel gaan staan en ik dacht: hoe ga ik dit doen in hemelsnaam.”

Lees ook: Tim Hofman: ‘Huilen doe ik wel bij mijn moeder’

Moe

De presentator was bovendien moe door onder meer het vele werk voor de BOOS-aflevering “en juridisch hing er veel vanaf”, vertelt Hofman. “Toen had ik voor het eerst in lange tijd in dit werk weer echt faalangst.”