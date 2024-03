Thomas Berge reageert op relatiebreuk: ‘Geen andere vrouw in het spel’

Thomas Berge zegt dat er “absoluut geen andere vrouw in het spel” is. Dat laat de 34-jarige zanger weten op Instagram, in een reactie op het feit dat de relatie met zijn 24-jarige vriendin Elianne Zweipfenning voorbij is. Zweipfenning deelde dat nieuws eerder al met Shownieuws. Op Instagram liet ze doorschemeren dat Berge was vreemdgegaan, maar die berichten verwijderde ze vrij snel daarop weer.

“De berichten zijn waar. Het klopt dat ik een punt achter onze relatie heb gezet”, schrijft Berge. “Na diverse pogingen en relatietherapie is het niet gelukt om de relatie voort te zetten.” Hij zegt “dankbaar” te zijn voor de mooie herinneringen die hij met Zweipfenning heeft gemaakt.

De twee waren drie jaar samen en hebben twee kinderen. Hun zoon Saint is 1 jaar, hun dochter Sky Méa werd in januari geboren. “De gedeelde liefde voor onze kinderen zorgt ervoor dat we altijd aan elkaar verbonden blijven. Ik zal Elianne, als moeder van onze kinderen, altijd blijven steunen en respecteren.”

Zweipfenning deelde maandag op haar story een citaat: “moge god vreemdgangers belonen met vreemdgangers”. Daarnaast reageerde ze op iemand die zich afvroeg waarom mensen kwaad spraken over Thomas, “terwijl hij wel zijn benen onder zijn kont liep voor haar..”. Zweipfenning reageerde daarop: “voor mij of voor degene met wie hij vreemdgaat?”