Tattoo-koning Henk Schiffmacher zet ’tatoeage’ op piano van Iris Hond

Henk Schiffmacher gaat een ’tatoeage’ zetten op de piano van Iris Hond op de dag van haar albumlancering. Het gaat om een tekening op de met krijtverf beschilderde vleugel van de pianist en componist, maakte ze maandag bekend.

Iris Hond zal op vrijdagochtend 10 mei werk van haar nieuwe album Dust Awakened by Dawn spelen op de bewuste vleugel in het Amsterdamse Concertgebouw. “Ik wil al jaren een tatoeage laten zetten door Henk. Maar tot nu toe is dat er nog niet van gekomen”, zegt ze in een persbericht. “Nu hij mijn vleugel met krijt gaat ’tatoeëren’ krijg ik er toch een, want die vleugel voelt voor mij als mijn huid”. Het concert en het maken van de tekening worden gevolgd door een Q&A met de artiest.

Lees ook: Marco Borsato geeft toe: ‘Ik had een affaire met Iris Hond’

Het nieuwe album van Hond is “haar meest persoonlijke muziekdagboek”, waarvoor ze eerder gedachten en gevoelens op papier zette. “Ik deed dat eerst altijd op losse blaadjes”, zegt ze. “Totdat ik dacht: mijn vleugel is zo’n verlengstuk van mezelf, ik maak ‘m van schoolbordverf, zodat ik er letterlijk op kan schrijven.”

Beeld: Getty Images