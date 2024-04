Talpa reageert op Johan Derksen: ‘Wij zijn tegen elke vorm van racisme’

Talpa Network is “tegen elke vorm van racisme”. Dat zegt het mediabedrijf naar aanleiding van uitspraken die Johan Derksen dinsdagavond in Vandaag Inside deed over politicus Habtamu de Hoop. Daarover ontstond veel discussie omdat de woorden van de 75-jarige analist racistisch zouden zijn.

“Vandaag Inside is een programma waarin de presentatoren en hun gasten een grote mate van redactionele vrijheid hebben om hun persoonlijke mening naar voren te brengen en uitspraken te doen. Dat doen zij in de setting van een livetalkshow, waarbij de inhoud niet van tevoren wordt afgestemd of gerepeteerd”, aldus Talpa Network. “De gespreksonderwerpen zijn altijd geïnspireerd op actuele gebeurtenissen. Dat is de kracht en de kwetsbaarheid van deze formule.”

“Het maakt dat met regelmaat uitspraken worden gedaan waarop reacties ontstaan. Deze reacties worden dan vaak de volgende uitzending(en) besproken en door de heren of hun gasten van commentaar voorzien en/of van meerdere kanten belicht. Dat is ook gisteren het geval geweest”, vervolgt het mediabedrijf. “Talpa Network heeft er om deze reden voor gekozen de uitzending van gisterenavond af te wachten en niet direct te reageren. Het spreekt voor zich dat ook wij tegen elke vorm van racisme zijn.”

De uitzending van Vandaag Inside dinsdag veroorzaakte ophef omdat Derksen beweerde dat De Hoop volgens hem geen Fries is. De Hoop, geboren in Ethiopië, groeide op in Friesland. De Hoop reageerde op de controverse met een video op X, waarna hij veel steun kreeg van andere politici. Omrop Fryslân berichtte donderdag dat het Kamerlid geen aangifte wegens racisme zal doen. Woensdag verklaarde Derksen in Vandaag Inside dat hij geen excuses zal maken voor zijn uitspraken.

Het is niet bekend of Talpa met Derksen om tafel is gegaan naar aanleiding van zijn uitspraken.