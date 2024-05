Sylvie Meis zet jarige zoon Damián (18) in het zonnetje: ‘Blijf je licht schijnen!’

Sylvie Meis viert dinsdag de 18e verjaardag van haar “geweldige zoon” Damián van der Vaart. In een bericht op Instagram schrijft de 46-jarige presentatrice “meer dan trots” te zijn op “de fantastische jongeman” die haar zoon is geworden.

Meis prijst de manier waarop haar zoon zijn droom om profvoetballer te worden nastreeft. “Het is werkelijk inspirerend”, aldus Meis. “Maar wat mij nog trotser maakt, is de vriendelijke en liefdevolle persoon die je bent geworden. Je hart is vol mededogen en empathie, en je brengt vreugde voor iedereen om je heen.” Damián speelt momenteel bij Ajax.

“Je bent nu officieel volwassen en ik wil dat je weet dat ik er bij elke stap voor je ben”, gaat Meis verder. “Blijf je licht schijnen, jongen! Ik hou meer van je dan woorden kunnen uitdrukken.”

Lees ook: Sylvie Meis staat alweer open voor iets nieuws: mannen mogen best met mij flirten

Meis kreeg Damián met haar ex-man, Rafael van der Vaart. Meis en Van der Vaart kregen een relatie in 2003, trouwden in 2005 en gingen in 2013 uit elkaar.

Beeld: Instagram@sylviemeis