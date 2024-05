Suzan & Freek voegen nog een optreden toe aan Ziggo Dome-reeks

Suzan & Freek hebben weer een concert toegevoegd aan hun reeks in de Amsterdamse Ziggo Dome. Het duo geeft volgend jaar op 23 mei een zesde show.

“Wat te gek dat zoveel mensen, net als wij, er zoveel zin in hebben. Fijn dat we nog een datum hebben kunnen vinden voor een zesde concert. Het worden bijzondere avonden volgend jaar mei in de Ziggo Dome, de zaal waar we ons erg thuis voelen”, zeggen Suzan & Freek in een persbericht.

De kaartverkoop voor het zesde concert is al begonnen. De andere shows zijn op 24, 25, 30, 31 mei en 1 juni 2025.