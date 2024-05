Suzan & Freek geven extra show in Ziggo Dome

Suzan & Freek geven op 31 mei volgend jaar een extra concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. De reden voor de toegevoegde show is “de grote vraag naar kaarten in de presale voor de shows van 24 en 25 mei”.

Het muzikale duo vindt het “te gek” dat zij volgend jaar een extra concert in de Ziggo Dome mogen geven. “We kunnen niet wachten!”, aldus Suzan & Freek.

De kaartverkoop voor het extra concert start zaterdag. Ook de reguliere kaartverkoop voor de andere shows start dan.