Suzan & Freek denken alweer aan nieuwe Ziggo Dome-show

Suzan & Freek zijn al voorzichtig aan het “inventariseren” wanneer ze weer een concert kunnen geven in de Amsterdamse Ziggo Dome. Volgens het muzikale duo is er veel vraag naar bij de fans.

“Ik merk wel dat we heel veel vragen van mensen krijgen op Instagram van: wanneer komt er weer een Ziggo?”, zei Freek Rikkerink zaterdag in RTL Boulevard. “We zijn wel een beetje aan het inventariseren”, vulde Suzan Stortelder aan. “We zijn erover aan het nadenken, ja”, aldus Rikkerink.

Suzan & Freek gaven in november nog vier shows in de Ziggo Dome. Het populaire duo is momenteel druk bezig met het maken van nieuwe liedjes. Die komen “waarschijnlijk” dit jaar nog uit.