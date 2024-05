Suzan & Freek delen groot nieuws: ‘We gaan weer in de Ziggo Dome spelen!’

Suzan & Freek geven op zaterdag 24 mei en zondag 25 mei volgend jaar een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat maakt het muzikale duo donderdag bekend. De kaartverkoop voor de shows start zaterdag.

“Eindelijk mogen we het van de daken schreeuwen: we gaan weer in de Ziggo Dome spelen! De zaal voelt voor ons als een heel vertrouwde plek waar we graag terugkeren”, zeggen Suzan & Freek in een persverklaring.

Donderdagmiddag verschijnt ook de nieuwe single van Suzan & Freek, genaamd Verleden Tijd. Eerder scoorde het duo al hits met liedjes als Goud en Blauwe Dag.