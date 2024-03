Streefbedrag voor uitvaart Def Rhymz in Suriname gehaald: familie dankbaar

De crowdfundingsactie voor de uitvaart van rapper Def Rhymz heeft het streefbedrag van 40.000 euro gehaald. Dinsdag aan het begin van de middag staat de teller op ruim 44.000 euro. Met het bedrag wil de familie van de zondag overleden rapper een uitvaart in Suriname mogelijk maken. Vrienden en familie van Def Rhymz zijn “dankbaar” dat het streefbedrag voor zijn uitvaart al binnen een dag is behaald.

De actie werd maandag gestart door de familie van Dennis Bouman, zoals de artiest echt heette. Het was de wens van de artiest om in zijn geboorteland begraven te worden, schrijft de familie op de gofundme-pagina. “Als nabestaanden willen we onze krachten bundelen en deze wens in vervulling laten gaan.”

“Het is geweldig dat het in korte tijd is gelukt. Er moet gewoon veel gebeuren in Nederland en in Suriname, en dat kan nu gerealiseerd worden”, laten de familie en vrienden van Def Rhymz weten aan het ANP. “We zijn dankbaar dat iedereen zo vrijgevig is geweest. Sommige mensen hebben ook echt anoniem vanuit hun hart gegeven, niet per se om te shinen.”

Steunhart

De rapper overleed zondag op 53-jarige leeftijd door hartfalen. Bouman leefde al meer dan vier jaar met een steunhart in afwachting van een mogelijke transplantatie. Def Rhymz was bekend van hits als Schudden en Doekoe. Door de vele ziekenhuisopnamen kon hij vaak niet optreden en ook namen zijn inkomsten gedurende de coronapandemie af. Onder meer daarom werd een crowdfunding opgezet.