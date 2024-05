Stijn Fransen vindt gezin nu compleet: ‘Het is klaar, finito!’

Actrice Stijn Fransen (33) is de trotse moeder van zoon Lieuwe (2) en dochter Nine (9 maanden). Wat haar betreft is hun gezin nu compleet, vertelt ze aan Weekend. Voor haar géén heel huis vol. “Nee, het is klaar, finito!”

Ze vindt twee kinderen wel mooi, vervolgt ze. “Ik weet niet of ik een derde kindje kan geven wat ik die andere twee kan bieden. En ik vind dat het niet ten koste moet gaan van een kindje. Ik ben gelukkig nu, en zo groot is de wens niet om een derde te nemen. Het is goed zo.”

‘GTST, bel me!’

Na een paar jaar moederen mist ze het acteren ontzettend, maar in december staat ze met voormalig GTST-collega Ferry Doedens op de planken in de kerstvoorstelling Cupcakes For Christmas. Ze mist haar rol van Sam Dekker in GTST stiekem best wel, geeft de actrice toe. Maar, benadrukt ze, haar personage Sam ging studeren in New York dus die kan altijd weer het vliegtuig terug naar Meerdijk nemen… “Ik zou het zeker leuk vinden, dus: Goede Tijden, bel me!”

Beeld: Reni van Maren

