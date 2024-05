Stem Pim Fortuyn nagebootst voor audioboeken

Met een door kunstmatige intelligentie nagebootste stem van Pim Fortuyn worden zijn boeken ingesproken. Dat meldt techstartup XS2Content maandag, 22 jaar na de moord op Fortuyn. Er komen audioboeken van ‘De verweesde samenleving’, ‘De puinhopen van acht jaar Paars’, ‘De islamisering van onze cultuur’ en ‘Pim Fortuyn: de autobiografie’.

Maandag is een crowdfunding gestart om 20.000 euro op te halen om het project te financieren. Op de site is al een eerste versie van de AI-stem van Fortuyn te horen. Een woordvoerder van XS2Content laat weten dat de audioboeken naar verwachting eind juni of begin juli af zijn. De techstartup werkt samen met Vesper Publishing, de uitgever van werk van Fortuyn, en de familie Fortuyn.

Het geld is onder meer nodig om de stem de komende tijd te optimaliseren en hem te trainen om lange teksten in te spreken.