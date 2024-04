Spooky & Sue-zangeres Sue Chaloner (71) overleden

Zangeres Sue Chaloner, bekend van het duo Spooky & Sue, is maandag op 71-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Henkjan Smits vrijdag namens de familie bekendgemaakt in het NPO Radio 5-programma de Magical Mystery Tour.

De in Londen geboren Chaloner kwam in 1970 naar Nederland met de Engelse cast van de musical Hair. De zangeres besloot daarna in Amsterdam te blijven wonen. Vanaf 1974 vormde ze met Iwan Groeneveld het duo Spooky & Sue. Ze scoorden hits met nummers als You Talk Too Much en Swinging On A Star. Het duo deed in 1976 een gooi naar deelname aan het Eurovisie Songfestival, maar strandde in de voorronde.

Old-school Musical Foundation

Chaloner ging vanaf 1976 verder als solozangeres. Later zong ze nog in haar eigen band Soultrain en richtte ze Old-School Musical Foundation op, een ontwikkelingsprogramma voor talenten op het gebied van uitvoerende kunst.

Beeld: ANP