Splinter Chabot voor ton opgelicht

Splinter Chabot is voor een ton opgelicht door een aannemer die met de noorderzon is vertrokken. Dat vertelde de presentator en schrijver zondag in het tv-programma Ivo op Zondag. Het item ter gelegenheid van de Boekenweek is twee weken geleden opgenomen, toen de zoon van Bart Chabot zijn verjaardag vierde.

“Ik heb een huis in Amsterdam gekocht en ben ongelooflijk opgelicht door de aannemer, die is verdwenen en vertrokken en heel veel geld heeft meegenomen”, vertelt Splinter. Om die reden wonen hij en zijn broer Storm, met wie hij het huis zou betrekken, weer even bij zijn ouders. “Ik wil altijd positief omgaan met tegenslagen. Dus ik heb mijn vriendinnen opdracht gegeven om vandaag niet mijn verjaardag te vieren, maar een faillissementsfeestje. Wel met cocktails en champagne. Een beetje Titanic, we gaan met niveau ten onder.”

Splinter voegt er nog aan toe dat “de aannemer mij wel goed opgelicht heeft. Het hele huis is niet af, je kan er niet wonen. Hij heeft een ton gejat, dat is heel veel geld. Alles wat hij gedaan heeft moet gesloopt worden.”

De familie Chabot staat deze week centraal tijdens de Boekenweek. Vader Bart, zijn vrouw en zoons schreven gezamenlijk het boekenweekgeschenk. Ter gelegenheid van de Boekenweek doet het Haagse gezin deze week twintig boekhandels en theaters aan voor lezingen, interviews en signeersessies. Wie deze week voor 15 euro aan boeken koopt, krijgt het boek van het gezin Chabot cadeau.