Spike van DI-RECT wordt opnieuw vader: ‘We zijn heel blij’

Spike van Zoest en Bella Hay krijgen een zoontje, hebben ze samen bekendgemaakt op Instagram. De twee hebben al een dochter met de naam Lotus.

Op de foto die het stel plaatst is Lotus vanaf de achterkant te zien, terwijl ze naar twee kleine schoentjes kijkt. “Lotus krijgt dit jaar een broertje! We zijn heel blij”, staat er als tekst bij. De twee artiesten werden in september 2021 ouders van Lotus.

Spike en Bella, de dochter van Golden Earring-zanger Barry Hay, zijn al ruim elf jaar bij elkaar.