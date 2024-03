Songfestivallied Joost scoort nu al pannen van het dak

Europapa, het lied waarmee Joost Klein Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival, is donderdag op de eerste dag al meer dan een half miljoen keer gestreamd in Nederland op Spotify. Daarmee staat het lied van de 26-jarige artiest bovenaan de lijst van meest geluisterde nummers in Nederland.

In totaal is Europapa donderdag in Nederland 524.632 keer afgespeeld op Spotify. En dat terwijl het nummer pas iets voor 17.00 uur werd gedeeld. Het gebeurt zelden dat een lied meer dan een half miljoen streams op één dag heeft in Nederland.

Ook de outro van Europapa is goed beluisterd. Het laatste stukje van het lied is bijna 192.000 keer beluisterd en staat daarmee op de vierde plek van de lijst met best beluisterde nummers in Nederland.

Ook populair in België

In België is het lied van Klein eveneens populair. Daar staat zijn songfestivalinzending op de tweede plek.

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 11 mei in het Zweedse Malmö. Klein vertegenwoordigt Nederland in de tweede halve finale, op 9 mei.