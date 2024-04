Simon Keizer ‘intens genoten’ van solovoorstelling Nick Schilder

Simon Keizer heeft “intens genoten” van zijn bezoek aan de solovoorstelling van Nick Schilder. Dat deelt hij in een bericht op Instagram. De zanger bezocht The Singer Songwriter Show van Schilder vrijdagavond in Schouwburg Het Park in Hoorn.

“Intens genoten! Ik kan iedereen aanraden hierheen te gaan!”, schrijft Keizer bij een foto waarop zijn voormalige muziekpartner op het podium te zien is. Hij wijst zijn volgers op het optreden dat Nick op zaterdag 28 december geeft in de RTM Stage van Rotterdam Ahoy.

Schilder en Keizer gaven in mei 2023 hun laatste optreden als het duo Nick & Simon. Beiden zijn daarna gestart met het solo uitbrengen van muziek.