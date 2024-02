Shelly Sterk opnieuw moeder geworden

Shelly Sterk is bevallen van haar tweede zoontje. De kleine heet Jess, schrijft de presentatrice donderdag op Instagram.

Volgens Sterk is de baby “nog net op de valreep zelf gekomen. Een uurtje voordat ik ingeleid zou worden, begonnen spontaan de weeën”, schrijft ze. “Nu al goed met deadlines zullen we maar zeggen.”

“Jake is de liefste grote broer denkbaar en is stapelverliefd op z’n kleine broertje”, vervolgt de 32-jarige presentatrice bij de foto’s van de twee jongetjes. “Vertelt hem de liefste verhalen over alles wat hij hem gaat leren en met hem gaat beleven. Och jongens, ik knap uit elkaar van liefde.”

In augustus maakte Sterk bekend dat ze in verwachting was van haar tweede kindje. Zij en haar man Mark Ebing werden vier jaar geleden ouders van zoontje Jake.

Beeld: Reni van Maren