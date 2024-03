Serie Dertigers maakt comeback, maar met nieuwe cast

De serie Dertigers keert binnenkort terug op televisie. Wel komt er een nieuwe cast, bevestigt BNNVARA na berichtgeving van het AD. De namen worden later bekendgemaakt.

De laatste reeks van Dertigers was eigenlijk vorig jaar zomer te zien. Daarin speelden onder anderen Lykele Muus, Justus van Dillen, Leonoor Koster, Wieger Windhorst en Joy Wielkens. Die zijn komend seizoen niet meer te zien.

Bewerking van Vlaamse serie

Dertigers gaat over een groep vrienden die te maken heeft met herkenbare dilemma’s over kinderen, liefde en vriendschappen. De serie is een bewerking van de gelijknamige succesvolle Vlaamse serie. De eerste drie seizoenen hadden volgens BNNVARA meer dan 25 miljoen streamstarts. Dat betekent dat er langer dan dertig seconden gekeken is.