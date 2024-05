Schatjes!-acteur Frank Schaafsma (59) overleden

Acteur en muzikant Frank Schaafsma is overleden. Dat bevestigt een goede vriend van de acteur dinsdag aan het ANP, nadat de familie van Schaafsma zijn overlijden had gemeld op een besloten Facebookpagina. Schaafsma is 59 jaar geworden.

“Met verdriet geven wij kennis van het onverwachte, natuurlijke overlijden van Frank Schaafsma op zaterdag 18 mei”, meldt de familie van de acteur op de besloten Facebookpagina. “We zijn geschrokken, maar putten troost uit de verwachting dat hij rust heeft gevonden na een leven waarvan hij regelmatig zei het ‘geen makkie’ te vinden.”

Schaafsma werd in 1984 bekend door de rol van Thijs Gisberts in de succesvolle bioscoopfilm Schatjes! van Ruud van Hemert. Later was hij ook te zien in verschillende films en speelde hij rollen in series als Spijkerhoek, Bureau Kruislaan, We zijn weer thuis, Combat en Goede tijden, slechte tijden.

Fijne herinneringen

Regisseur Will Koopman is geschrokken van het nieuws dat Schaafsma is overleden, laat ze desgevraagd weten aan het ANP. De regisseur werkte met de zaterdag overleden Schaafsma samen voor de series Bureau Kruislaan en Combat.

“Ik schrok heel erg toen ik las dat hij was overleden. Ik heb het een paar keer moeten lezen”, reageert Koopman. “Frank was een heel fijn iemand om mee te werken. Ik heb hele fijne herinneringen aan hem.”

Basgitarist

Naast acteur was Schaafsma ook basgitarist in verschillende Nederlandse bands.

Beeld: ANP