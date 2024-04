S10 jarenlang gevolgd voor film over mentale problemen

Regisseurs Linda Hakeboom en Rolf Hartogensis hebben S10 jarenlang gevolgd voor een documentaire. In de film ‘S10-dat het goed blijft gaan met mij’ geeft de zangeres “een openhartig en kwetsbaar inkijkje in haar leven”. De EO zendt de documentaire eind mei uit tijdens de Europese Week van de Mentale Gezondheid.

De makers filmden Stien den Hollander, zoals haar echte naam luidt, tijdens haar optreden voor 200 miljoen mensen op het Songfestival in Turijn, maar ze draaiden ook bij haar thuis. Dit resulteert volgens de EO in “een indringend en gevoelig portret van een jonge vrouw die in het oog van de storm haar carrière naar een hoger niveau tilt”.

De rode draad van de film zijn de mentale problemen waar S10 als puber mee worstelde. Zij belandde in verschillende jeugdinstellingen. “De gebeurtenissen uit die jaren draagt ze haar leven lang met zich mee”, aldus de makers in een toelichting. “Terwijl haar roem steeds groter wordt, begint het verleden steeds meer aan haar te knagen. Steeds vaker stelt ze zichzelf de vraag of het erg is om je trauma’s weg te stoppen. Moet ze haar demonen confronteren, of kan ze dat niet aan?”

Zwarte bladzijden

Naast de invloed van haar verleden brengt de documentaire ook “de druk van media en publiek in beeld. Hoe is het om altijd naar zwarte bladzijden uit je verleden gevraagd te worden?” De makers hopen met de film “een groot thema van deze generatie” bespreekbaar te maken, namelijk het groeiende aantal jongeren dat kampt met mentale problemen.

De zangeres zag op haar 15e de documentaire die Linda Hakeboom toen had gemaakt over zanger Jett Rebel. “Toen ik Jelte zag, raakte hij mij diep. Ik dacht: dit kan ik misschien ook”, stelt S10. “Misschien is er zelfs met alle rottigheid een mogelijkheid om door te gaan, muziek te maken en gewoon te schrijven en te zingen. Iets wat mij al zeven jaar lang elke dag redt. Al zou deze documentaire over mij al bij één iemand teweegbrengen wat het bij mij deed toen ik naar Jelte keek, dan zou ik heel erg vereerd zijn.”

S10-dat het goed blijft gaan met mij wordt woensdag 22 mei uitgezonden op NPO3. De film is vanaf maandag 20 mei te zien op NPO Start.