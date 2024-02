RTL zoekt vervanger voor programma Matthijs van Nieuwkerk

RTL voert momenteel gesprekken met mogelijke vervangers van Matthijs van Nieuwkerk als presentator van een programma over de Olympische Spelen. Dat bevestigt een woordvoerder van de zender na berichtgeving van het AD.

Begin deze maand maakte RTL bekend met Van Nieuwkerk aan een programma rondom de Olympische Spelen vanuit Parijs te werken. De samenwerking met Van Nieuwkerk is na de presentatie van Rapport-Van Rijn over wangedrag bij de publieke omroepen echter uitgesteld. Ook van Nieuwkerk werd in dat rapport genoemd.

Lees ook: BNNVARA: ook meldingen van seksueel en fysiek grensoverschrijdend gedrag door Matthijs van Nieuwkerk

Fysieke intimidatie

Van Nieuwkerk en RTL gingen begin dit jaar een samenwerking van vier jaar met elkaar aan. De presentator zou komend jaar ook een talkshow op zondag gaan maken. BNNVARA-directeur Suzanne Kunzeler zei in de Volkskrant dat Van Nieuwkerk zich schuldig had gemaakt aan fysieke intimidatie.