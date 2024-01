Royce de Vries sprak luisterboek in ‘met bloed zweet en tranen’

Royce de Vries heeft het luisterboek van zijn boek Ik beloof je dat ik honderd word met ‘bloed zweet en tranen’ ingesproken. Dat deelt de bekende advocaat zondag op Instagram in een bericht over de nominatie van het boek Beste Luisterboek NL bij de aankomende Storytel Awards.

“Voor mij om meerdere redenen erg bijzonder, zoals de meesten zullen begrijpen”, schrijft De Vries over de nominatie. “Een reden is misschien iets minder bekend: ik heb zelf – met bloed, zweet en tranen – ‘mijn’ hoofdstukken in het boek ingesproken.”

De Vries bracht Ik beloof je dat ik honderd word in november vorig jaar uit. Daarin is behalve het logboek van zijn vader Peter R. de Vries ook zijn eigen dagboek te lezen en vertelt hij over de periode na het overlijden van zijn vader.

Overige kanshebbers

Andere boeken die kans maken op de titel Beste Luisterboek NL zijn Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel van Francine Oomen, Het lied van ooievaar en dromedaris van Anjet Daanje, De brief van tante Rosy van Mariette Middelbeek, We hebben het over je gehad van Stéphanie Hoogenberk en Juice van Heleen van Rooijen.