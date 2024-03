Roxy Dekker over geinige liedjes: ‘Ik weet dat ik meer kan’

Veel mensen kennen zangeres Roxy Dekker van de hits Satisfyer en Anne-Fleur Vakantie, maar de zangeres wil in de toekomst ook graag een ander genre muziek aansnijden. “Ik laat nu nog niet erg mijn zangkunsten horen. Ik weet dat ik meer kan”, vertelt de 19-jarige Dekker aan het ANP. “Tot nu toe heb ik vooral geinige liedjes gemaakt.”

Dekker won recent twee grote prijzen voor haar muziek: een Edison en een 3FM Award voor beste nieuwkomer. “Ik moet eerlijk zeggen dat het allemaal nog heel onwerkelijk voelt”, aldus de zangeres. “Ik ben nog steeds niet bijgekomen.” Het winnen van de 3FM Award, een publieksprijs, was voor Dekker een speciaal moment. “Dat is toch wel een teken dat de mensen die luisteren het ook echt leuk vinden en het mij het ook gunnen. Dat vind ik wel heel belangrijk.”

De Amsterdamse zangeres is volop bezig met het maken van nieuwe muziek. In principe zou ze al genoeg materiaal hebben voor een EP, vertelt ze. “Maar ik ben heel perfectionistisch. Dus ik wil echt doorgaan tot ik denk: dit is het.”

Voorlopig wil ze nog niet te ver in de toekomst kijken, maar een van haar dromen is een eigen tournee. En Joost Klein volgend jaar opvolgen namens Nederland op het Eurovisie Songfestival? Lachend: “ik weet niet of ik dat mentaal al aankan. Maar het zou wel écht lachen zijn.”