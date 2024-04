Roxy Dekker deelt grote droom

Met haar hit Sugardaddy beleeft de 19-jarige zangeres Roxy Dekker binnen korte tijd voor de derde keer groot succes. Het lied wordt veel gestreamd en is op het platform TikTok viraal gegaan. “Ik had nooit verwacht dat het zo zou opblazen”, vertelt Dekker in gesprek met het ANP. “Je droomt natuurlijk dat je muziek wordt gestreamd, maar dat het zo hard gaat, had ik nooit gedacht.”

In een jaar tijd is het hard gegaan met Dekker en haar muzikale carrière. In mei vorig jaar verscheen haar lied Anne-Fleur Vakantie, waarmee ze haar eerste hit scoorde. Eind vorig jaar volgde nog Satisfyer, dat eveneens een hit werd. Inmiddels heeft Dekker ook een Edison en een 3FM Award gewonnen en wordt haar lied Sugardaddy dus bijzonder veel gestreamd. Van dat succes had de zangeres nooit durven dromen.

De sleutel tot haar eigen succes is volgens Dekker dat ze “een hele sterke intuïtie” heeft, maar ook “de magie van TikTok”. “Ik volg heel erg mijn eigen gevoel. Als ik een leuke TikTok heb, dan plaats ik die en dan zie ik wel.”

Dromen

Dekker heeft al aardig wat bereikt, maar dromen heeft ze nog. “Een eigen show is mijn allergrootste droom”, vertelt ze. “Hoe groter, hoe beter natuurlijk.” Dekker kan al delen dat ze in 2025 een eigen show geeft. “Ik weet alleen nog niet wanneer en hoe en wat, maar die gaat komen.”

Haar liedjes kenmerken zich doordat ze over herkenbare dingen gaan, maar ze allemaal een grappige twist hebben. Inspiratie voor meer liedjes heeft ze nog voldoende. “Als ik dan hoor wat mijn studentenvriendinnen allemaal meemaken”, aldus Dekker. Ze denkt bijvoorbeeld na over een liedje over “het bizarre scharrelen wat iedereen nu doet”. “Dat je een jaar date, maar geen relatie met elkaar wilt.”

Hoewel Dekker plezier haalt uit de “grappige” liedjes, wil ze in de toekomst ook een kwetsbaardere kant van zichzelf laten zien. De zangeres streeft ernaar dit jaar een ep uit te brengen. “Daarop wil ik laten horen wat ik nog meer kan. Ik denk dat het ook leuk is om een beetje variatie te hebben”, zegt de zangeres. “Ik vind het ook leuk om wat anders te laten horen.”