Roxeanne Hazes over hernieuwd contact André: ‘Superblij’

Roxeanne Hazes vindt het erg fijn dat ze weer contact heeft met haar jongere broer André Hazes. “Ik ben superblij dat wij elkaar weer spreken en zien”, zegt de zangeres voor de camera van RTL Boulevard.

De twee hadden jarenlang een verslechterde band, maar sinds kort is dat veranderd. “Wij hebben in principe nooit echt een probleem met elkaar gehad, dus ik ben gewoon heel erg blij dat hij weer in mijn leven is”, vertelt Roxeanne, die wel met hun moeder Rachel is verwikkeld in een juridische zaak.

Ook haar zoontje Fender is blij dat er weer contact is. “Dré is ook een heel leuke oom.”