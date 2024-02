Roxeanne Hazes: ons is nooit verteld dat volmacht was beëindigd

Roxeanne Hazes en twee voormalig zakenpartners van haar moeder Rachel Hazes zijn “tot op de dag van vandaag nog nooit op de hoogte gebracht” dat zij geen gevolmachtigden meer waren van Rachel. Dat zei de 31-jarige dochter van wijlen volkszanger André Hazes sr. donderdag in de rechtbank in Amsterdam.

Roxeanne en de oud-zakenpartners, Rob Israël en Marieke van Beek, worden daar gehoord over de periode waarin zij gevolmachtigden waren van Rachel. Zij werden aangesteld als bewindvoerders nadat Rachel in 2016 een inzinking kreeg. Rachel is van mening dat zij haar belangen destijds niet goed hebben behartigd.

Factuur van 6700 euro

Royce de Vries, advocaat van Rachel, haalde tijdens het getuigenverhoor van Roxeanne een voorbeeld aan waarin een factuur van ongeveer 6700 euro zou zijn betaald buiten de periode waarin zij, Van Beek en Israël gevolmachtigden waren. Roxeanne beweert echter “nooit bericht” te hebben gekregen van het eindigen van de volmacht, die per 1 februari 2018 zou zijn afgelopen. De Vries stelde dat op 9 februari dat jaar een gesprek heeft plaatsgevonden tussen partijen waarin het eindigen van de volmacht wel degelijk is besproken.

Rachel was ‘altijd bevoegd om dingen zelfstandig te doen’

Roxeanne vertelde ook dat, voor zover zij zich kan herinneren, haar moeder “altijd bevoegd is geweest en gebleven om dingen zelfstandig te doen”. “Ze had ook een bankpas, ze heeft ook zelf een auto gekocht. Ze had ook toegang tot de boekhouding, zodat ze ook inzage had in specificaties op de facturen”, aldus Roxeanne.