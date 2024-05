Roxeanne Hazes kondigt groot nieuws aan

Roxeanne Hazes komt vrijdag weer met nieuwe muziek. Dat kondigt de zangeres maandag aan op Instagram.

Hazes was dit jaar eigenlijk helemaal niet van plan om nieuw materiaal uit te brengen. “Mijn tweede album is pas een half jaar uit, we zijn op een lange tour geweest en zitten inmiddels al weer midden in het festivalseizoen.”

Maar de zangeres zit in “zo’n fijne flow” en geniet van de reacties op Tikkie Voor De Tranen, haar duet met Ruben Annink dat onlangs uitkwam. “En ben lekker aan het schrijven. Dus wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen is… AANSTAANDE VRIJDAG NIEUWE MUZIEK.”