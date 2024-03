Roxeanne Hazes blikt terug: “Deze tour vergeten wij nooit meer”

Roxeanne Hazes gaat “nog lang nagenieten” van haar afgelopen tournee. “Het is zo leuk om te horen dat de stappen die wij als clubje gezet hebben ook door jullie zijn gezien, gehoord en gevoeld”, schrijft de zangeres op Instagram.

De tournee sloot ze vrijdag af in Groningen. “Nu overheerst een weemoedig gevoel. Het zit er op qua clubshows dit jaar. Tegelijkertijd komt er nu een tijd van bijkomen en nieuwe dingen maken”, zegt ze. “Bedankt iedereen die bij deze tour aanwezig was. Samen hebben we negen prachtige avonden beleefd. Deze tour vergeten wij nooit meer.”

Hazes heeft dit jaar nog wel meerdere festivaloptredens gepland staan. Eerder deze week werd ook bekend dat de zangeres volgend jaar voor het eerst optreedt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

