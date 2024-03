Rosario over finale Wie is de Mol?: ‘Zwaar gespannen’

Rosario Mussendijk is blij dat hij na zaterdagavond eindelijk in het openbaar over zijn deelname aan Wie is de Mol? kan praten. “Iedereen stelt me voortdurend die ene vraag en gelukkig komen we daar zaterdag achter”, zegt de muzikant, ook bekend onder zijn artiestennaam sor, tegen het ANP.

Mussendijk is één van de drie finalisten van het 24e seizoen van de NPO 1-kijkcijferhit, die zich dit jaar afspeelde in Mexico. Ook journalisten Fons Hendriks en Anna Gimbrère maken nog deel uit van het spel. “Ik moet eerlijk zijn: ik ben zwaar gespannen”, zegt Mussendijk over de finale, die zaterdagavond in het Vondelpark in Amsterdam plaatsvindt.

Veel meer kan Mussendijk om de geheimhouding niet over zijn deelname kwijt, maar wel dat hij sinds begin dit jaar een stuk meer herkend wordt. De 27-jarige artiest werd begin 2022 al bekend bij een groot publiek toen hij het programma Maestro won, maar zijn deelname aan Wie is de Mol? heeft nog veel meer losgemaakt, vertelt hij.

Lang haar

Kijkers herkennen hem nu namelijk ook als hij zijn haar niet in vlechten heeft. “Dat kon niet in Mexico dus Nederland heeft mij leren kennen met lang haar. Als ik nu over straat ga, word ik vaak aangesproken. Maar dat is hartstikke leuk, het is een ‘appreciation’.”

Na de finale duikt Mussendijk met plezier in alle memes die over hem zijn gemaakt. “Ik wilde ze al heel lang met iedereen delen, maar dat kon niet omdat het dan een hint zou kunnen zijn. Dus ik kan niet wachten om alle memes te delen.”